Arturito, de La casa de Papel, "atendió" a Dady Brieva y al "Puma" Goity: "Necesitan su minutito de gloria"

La casa de papel la sigue rompiendo en todo el mundo y ya hay una nueva temporada confirmada para el 2019. Mientras tanto, los integrantes de la serie comienzan a lograr verdadero reconocimiento en nuestro país y ya varios visitaron la Argentina precedidos por el éxito de la tira.

Pero así como tiene sus fanáticos, La Casa también tiene sus detractores. En los últimos días, figuras locales como Gabriel El Puma Goity y Dady Brieva, dispararon contra la producción ibérica y sus actores.

"Me tienen harto, es una garompa... como no hay ficción argentina, la gente dice 'Ay, qué maravilla los actores gallegos'. Son cuatro de copas, cualquier actor nuestro es cinco mil veces mejor. ¿Qué tienen de genial?", disparó el primero. "No me parece que los actores sean buenos. La idea original es buena. El idioma español no me seduce. Me jode al oído", dijo el santafesino.

Tras enterarse de las declaraciones de los mencionados líneas arriba, Enrique Arce (Arturito), desafió a los argentinos en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

"Esto es muy fácil, se alquila una sala, se coge un texto y cualquiera de los dos que se ponga a hacer una escena conmigo para ver quién gana", le dijo al conductor.

Y continuó: "Yo me la juego con cualquiera, con Ricardo Darín y Guillermo Francella no, pero con estos seguro. Además, lo hago con acento argentino. Que intenten hacer una escena de Arturito, a ver si pueden", agregó.



Cuando le preguntaron sobre las duras críticas recibidas, Arce respondió se mostró desinteresado al respecto: "Me da igual, es como cuando la gente critica a Messi. Necesitan sus minutitos de gloria y es legítimo. No sé cuáles son las circunstancias de estos caballeros".



"Seguramente nos tomaríamos un café y terminaríamos cayéndonos bien, pero faltar el respeto de una manera gratuita porque algo tiene éxito es, además, faltarle el respeto al idioma español, porque cuando para bien o para mal es de donde vienen todos los demás. Pero entiendo que es parte del trabajo nuestro", concluyó sobre el tema en cuestión.

Mirá el video!

Embed