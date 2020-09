Baby Etchecopar, tras dar positivo de coronavirus: "Estoy en mi casa, asintomático"

El conductor de América y radio Rivadavia Baby Etchecopar salió al cruce a las versiones sobre su estado de salud que circularon anoche luego de que trascendiera que había dado positivo el test rápido de coronavirus al que se había sometido después de presentar síntomas de la enfermedad.

Mientras está a la espera del resultado de un hisopado que confirme sin lugar a dudas que si se contagió o no de Covid-19, se aisló en su casa. Ayer hizo el programa de radio normalmente porque todavía no tenía la sospecha de que se había infectado, pero no fue a los estudios de A24 a hacerce cargo del envío nocturno “Basta Baby”.

Para llevar tranquilidad a su audiencia, Etchecopar grabó un video que posteó en su cuenta de Instagram. “Hola, ¿qué tal? Salió en todos lados que yo estoy en la guardia de febriles en el Hospital de San Isidro. Es jueves, son las seis y veinticinco de la tarde y estoy en mi casa. Me dio positivo, pero estoy perfecto. Me dio asintomático”, aseguró.

“Me dieron diez días para descansar. Así que dentro de dos lunes recién puedo reintegrarme por orden médica al trabajo. Estoy bien, quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado, ni con suero”, añadió Baby.

“Afortunadamente, acá tengo la pulsera de seguimiento y estoy muy, muy bien. Estoy pasando mi coronavirus, quien mejor que yo para decirlo y desvirtuar cualquier idea. Hago este video para aventar cualquier fantasma”, cerró Etchecopar.

Etchecopar se suma así a otros periodistas del grupo América que se contagiaron coronavirus, como Alejandro Fantino, Gustavo López, Eduardo Feinmann y Paulo Vilouta.