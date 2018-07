Barbie Simons le contestó a Sol Pérez

Que Sol Pérez y Barbie Simons no se llevaban bien mientras " Pampita Online" estuvo al aire era un secreto a voces. Pero este lunes, tras la polémica que se desató con Pampita y el programa, la exuberante rubia corroboró los rumores.





En diálogo con "Intrusos", Sol confirmó que Simons la maltrataba: "Estaría bueno que cuente qué le pasó porque yo te digo: 'Me maltraron' y vos me decís: '¿Qué te pasó? Yo te puedo decir que ella a mí me maltrató. Y si me preguntas por qué, te puedo contar millones de cosas. Estuve en una reunión donde la producción le pidió a ella que bajara un cambio conmigo porque me maltrataba mucho y yo me iba llorando a mi casa. Cuando me gritó que me vaya a un noticiero, dijo que no me vio llorar... y yo me fui llorando. Todo el mundo me vio, entonces me parece que eso sí es maltrato".





Y agregó: "Es un poco hipócrita si vivo pegándole cachetazos a todo el mundo y me vienen a pegar uno a mí, no está bien que me pegue pero 'hola, que tal'. Me parece que las cosas que ella hizo y al aire, siendo comunicadora ya que tiene tanta experiencia, no está bueno".





Barbie dio su versión ante lo declarado por la ex chica del clima y manifestó: "Lo que tenía que decir, ya lo dije. Mi vida continúa y tengo montones de cosas para hablar mucho más interesantes para contar. Por ejemplo, viajo hoy a Los Ángeles entrevistar a Denzel Washington y después a Londres a entrevistar a Meryl Streep y todo el elenco de Mamma Mía".





Y por último aclaró: "Con Caro está todo más que bien, a ella la amo. Muchas gracias por el derecho a réplica pero es un tema cerrado para mí".