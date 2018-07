Benito Cerati contó cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su papá

Benito Cerati, el hijo de Gustavo, no suele hablar de la muerte de su padre ocurrida en septiembre de 20014 pero esta vez rompió el silencio desde Twitter dando detalles de los últimos instantes de vida de su papá y cómo fue soportar su fallecimiento.

"Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue: 'No nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuidate'. Y se fue de gira. Por el universo", comentó el joven, heredero del músico de Soda Stereo