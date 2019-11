Benjamín Vicuña contó cómo hizo para recuperar fotos inéditas de su hija Blanca

Cada tanto, Benjamín Vicuña comparte recuerdos de su hija Blanca a través de las redes sociales, le dedica emotivas palabras, rememora anécdotas, expone su dolor y su amor por la pequeña que falleció en septiembre de 2012, cuando tenía apenas seis años.

El propio actor chileno contó que uno de los problemas es que las fotos se terminan. Las que están, ya las tiene grabadas en su retina. Sin embargo, a mediados de agosto, el protagonista de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza", había contado en una entrevista para "Perros de la calle" que había recibido un regalo a través de su cuenta de Instagram.

"Me empiezan a aparecer tesoros. Me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe, y me dice: 'Vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija -claro, la niñita ya es adolescente- y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail'. Y claro que los quiero ver. Hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban. Son siempre las mismas y me llegó un regalo maravilloso. Y eso lo valoro mucho", había dicho el actor en aquella oportunidad.

Después de contar esto y agradecer el gesto, el actor comenzó a recibir mensajes de otras personas que también tenían material sobre la primera hija que tuvo junto a Carolina Pampita Ardohain, y se ofrecieron a mandárselo. Así lo manifestó recientemente en una nota en la televisión chilena, tal como reprodujeron en el ciclo "Los ángeles de la mañana".

"Las fotos son verdaderos tesoros, porque se acaban -dijo Vicuña-. Entonces, son elementos que uno guarda con mucho cariño y que te trasladan a ese momento maravilloso de pertenencia, de amor, cariño. A partir de eso, que lo comenté en un programa de radio, me empezaron a llegar más fotos de diferentes lugares. Como la profesora del jardín, y la verdad que es maravilloso. Lo agradezco y es una de las cosas lindas que pueden tener las redes sociales”.

Y luego, agregó: "Son siete años de lo de Blanca y el dolor se va transformando, profundizando. Pero es verdad que hoy siempre la recuerdo con una sonrisa, hablando con mis hijos y con estas fotos que me llegan y alegran. Por eso las tomo como un tesoro".