Benjamín Vicuña sobre el "like" a Pampita: "Tampoco es para armar una polémica"

Benjamín Vicuña regresó al país y dio explicaciones a la prensa sobre su sorpresivo "like" en el video "hot" de Pampita.





"Mirá si voy a ponerle un coso en una página de una seguidora de coso... No sé, no sé de qué se trató, no sé cómo sucedió. Pero tampoco es para armar una polémica ni mucho menos. Ya está. ¿Qué le vamos a ser?", le aseguró el actor en una nota con "Intrusos". Y agregó: "No, no sé. No. ¿Cómo voy a hacer una tontera así?".





Rápidamente, el periodista le preguntó si se trataba de una "Fake News" por lo que la pareja de la China Suárez no supo qué responder. "Aparentemente. Tampoco voy a decir que me hackearon, ni que fueron los rusos ni mucho menos. Pero no sé qué pasó", finalizó Vicuña.