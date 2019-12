Benjamín Vicuña, furioso por los dichos de Pampita sobre la división de bienes

Carolina "Pampita" Ardohain estuvo esta semana en el ojo de la tormenta por las acusaciones de su exniñera Viviana Benítez que hizo una presentación judicial. En el marco de esas acusaciones, ella se defendió y comentó que es una excelente empleadora y que paga en término a quienes trabajan con ella porque respeta la dignidad de la gente.

En ese marco, la diva aseguró que nadie va a verla jamás debiendo o pidiendo plata, y lo argumentó contando una intimidad de su divorcio con Benjamín Vicuña, que se resolvió en total discreción. "Cuando me separé de mi expareja no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa, incluso sabiendo que eso podía ser para mis hijos", aseguró.

Por ahora, el actor chileno no se refirió al tema, pero ya están circulando algunas versiones sobre que se siente molesto. "Están furiosos él y su representante", comentó Ángel de Brito en su programa radial.

"Pampita contó en su programa que cuando se separó de Benjamín no se llevo un peso, no hizo ningún reclamo de tipo monetario, y se llevó "la ropita", agregó.

"Yo creo que Pampita se refiere a que no le pidió a Vicuña un piso en Libertador”, se excusó el periodista en defensa de su compañera del Bailando 2019.

Pilar Smith acotó que ella tenía la información de que tras el divorcio, "a ella le quedó una casa de un millón y medio de dólares y él le pasa por mes casi 10.000 dólares". "Vicuña es una de las familias más ricas de Chile", añadió Connie Ansaldi.