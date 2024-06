Cabezones vuelve a presentarse en Santa Fe, en el marco de "Alas Tour 2024"

Fue el puntapié de una carrera que llevó a la banda a tocar con los grandes exponentes del generó a nivel mundial: Marilyn Manson, System of a Down, Evanescence, Queens of the Stone Age, Stone Temple Pilots, POD, etc. Este sábado 15 de junio en el Centro Cultural Provincial la banda santafesina repasará este disco y los “Clásicos” de toda su carrera, tocando para el público que lo vio crecer y desarrollarse artísticamente, apuntalando desde los comienzos, llenando cada lugar, comprando sus discos, llevando a Cabezones a lo más alto de la escena nacional.