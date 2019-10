"Â¡Cambiate el apellido ya!", el chat de Claudio Caniggia con su hijo Alex

El pasado 13 de septiembre, Mariana Nannis se present贸 en el living de Susana Gim茅nez y denunci贸 p煤blicamente que hab铆a sufrido violencia de g茅nero por parte de su exmarido, Claudio Paul Caniggia. Poco despu茅s Sof铆a Bonelli, una joven periodista de 26 a帽os, confirm贸 su noviazgo con el P谩jaro, luego de haber mantenido oculta su relaci贸n amorosa por m谩s de seis meses. A partir de ah铆, los Caniggia se encuentran atravesando una delicada situaci贸n familiar.

En medio de esta situaci贸n, se provoc贸 una divisi贸n entre los hermanos, donde Axel (el mayor) defendi贸 a su padre, y Charlotte y Alexander (26) estuvieron incondicionalmente del lado de su madre. Sin embargo, los mellizos se diferencian en el modo en que se manejaron en los medios con este conflicto: mientras Charlotte refiere ser un poco m谩s reservada, Alex 鈥揻amoso por su estilo pol茅mico鈥 expres贸 todo lo que siente sin ning煤n reparo.

Fue entonces que para seguir transmitiendo el apoyo hacia Mariana, El Emperador 鈥揷omo Alex se autodenomina en las redes鈥 poste贸 en Twitter una fuerte conversaci贸n que mantuvo con su padre v铆a Whatsapp. En el chat, que se desarroll贸 en estos 煤ltimos d铆as, el ex futbolista de la selecci贸n argentina se descarga con su hijo, exigi茅ndole que se cambie el apellido.

"隆Qu茅 bien vos, eh! 鈥搇e reprocha Claudio Paul, en clara alusi贸n a su defensa a Nannis鈥. 驴Sab茅s qu茅? Cambiate el apellido entonces. Hacelo ya". Y concluye demostrando todo su enojo en un texto escrito en may煤sculas 鈥揺n la gram谩tica 2.0, esto se interpreta como un grito鈥: "隆Pod茅s hacerlo!".

Al d铆a siguiente, exactamente en la medianoche, el mellizo de Charlotte le respondi贸 a su padre: "En vez de hacerte el loco, 驴por qu茅 no das la cara y nos juntamos y me dec铆s que miento? Yo no puedo creer que pongas (por encima) a una mina (por Sof铆a Bonnelli) antes que a tus hijos", lament贸 el protagonista de "Caniggia libre", el reality que encabeza junto a su hermana.

El chat que filtr贸 Alex no concluy贸 ah铆. A los pocos minutos Claudio le contest贸 al ex concursante del Bailando: "No puedo creer que hayas participado por dinero a una cosa as铆", lo acusa el exmarido de Nannis, haciendo referencia a las declaraciones que realiz贸 el rapero en el ciclo italiano Live - Non 猫 la d鈥橴rso, que origin贸 la discusi贸n.