Cande Tinelli regresó de Esquel e incendió Instagram con un topless

Candelaria Tinelli regresó de Esquel a Buenos Aires para continuar cumpliendo con el aislamiento social obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus.

En su casa tuvo un rrencuentro muy esperado y la hija de Marcelo Tinelli lo hizo saber a través de las redes sociales y, como es habitual, con una muy sensual imagen.

El viaje de los Tinelli al sur del país generó muchas controversias y cientos de comentarios muy fuertes que Cande también recepcionó.

Ni bien llegó a su domicilio en la Torre Le Parc del barrio de Palermo, se metió entre las sábanas para tener un sueño reparador. Al despertarse, se fotografió sin corpiño y dejó ver uno de los grandes tatuajes que posee en su espalda, en una postal que cosechó más de cuarenta mil "me gusta" en escasos minutos.

Sin embargo, no todo fue alegría. Antes de su descanso, Lelé utilizó sus historias para visibilizar un fuerte mensaje que recibió su hermana Micaela, y en el que una usuaria expresó que quiere su muerte, y las del conductor de Showmatch, su madre Soledad Aquino, Guillermina Valdés, Juana y el pequeño Lolo, además de también enfrentar una crítica en la que la acusaron de haber violado el aislamiento por el coronavirus.

"Me cago en el apellido de toda tu familia. Ojalá no se enfermen porque no va a haber camas por hijos de p... como vos, tu papá, tu madrastra, tu hermanito y todos los que se cagan en los demás", le envió una cuenta de nombre Bruno, a lo que Cande contestó: "Relájense, porque esto habla más de este ser que de mi familia en sí, que encima no hizo nada ilegal o se cagó en nadie. Cálmense un toke. Momento de amor, no agresión".