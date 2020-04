Cande Tinelli rompió el silencio y habló de su salud desde Esquel

La familia Tinelli está en boca de todos por la valija que les enviaron en un taxi aéreo a Esquel, donde se encuentran haciendo la cuarentena obligatoria. Después de las críticas, el conductor de "Showmatch" explicó que el equipaje contenía medicamentos para él y su hija y todos quisieron saber qué es lo que le pasa a Candelaria.

Ante los insistentes mensajes que recibió en las redes sociales, la cantante hizo un contundente posteo en las redes sociales donde aclaró que no quiere exponer su intimidad.

“Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy tranquila”, escribió en una historia de Instagram.

Luego, se puso más picante y agregó: “Faltan muchos días aún de ‘encierro’. Acá se nos ve la hilacha a todos. Es lógico, de golpe nos encontramos con nosotros mismos, y colapsamos. Solo quiero mandarles mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo”.

"Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice y hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos. Amor, mucho amor para todos, no es irónico, es en serio. No todos tienen acceso a mí porque quiero paz más que atención”, concluyó.