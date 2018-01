Cande Tinelli víctima de delincuentes en Punta del Este

Como vemos, no hace falta irse muy lejos para sufrir algún episodio de inseguridad. Como país hermano, Uruguay sigue algunos de los peores defectos de la Argentina y, así como con el mate, la delincuencia es otra de las particularidades que los charrúas comparten con nosotros.

Este martes, Candelaria Tinelli denunció a través de Twitter que en un restaurante de Punta del Este le sustrajeron su cartera.

"Aprovecho este medio para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante 'No me olvides' en Manantiales. Además del maltrato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", escribió la morocha.

Pero en vez de solidarizarse con Cande, los encargados del restaurante se lavaron las manos con una increíble respuesta: "Se pierden familiares, ¿no se va a perder una cartera?".

Por supuesto, ante aquel lamentable comentario, Marcelo Tinelli copó la banca y disparó contra el autor del tuit: "Lamentable respuesta. Se tendrían que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que hacían era reclamar por una mejor propina". ¡Terrible!

