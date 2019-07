Cande Tinelli volvió a vivir con su papá por la crisis económica

Cande Tinelli no está pasando un buen momento financiero. Tuvo que poner en alquiler su departamento y volver a vivir con su papá, el famoso conductor televisivo Marcelo Tinelli, “por la «macrisis»”. Reveló que la difícil situación económica que atraviesa el país la obligó a revisar sus cuentas.

"Tuve que volver a vivir con mi papá por la «macrisis»", reveló “Lelé” en una entrevista para el programa de radio Vorterix, Últimos cartuchos. Y aclaró (menos mal): “Obviamente no me toca como a cualquiera, porque no me voy a quejar porque no me falta nada”.

"Si lo veo por la marca de ropa que tengo que no vende, y tuvimos que cerrar un local. En la música también vender entradas es difícil, la gente está muy cuidadosa y está bien”, explicó.

Por otro lado, consultada sobre la posibilidad de pisar la pista del Bailando, Cande Tinelli fue tajante: “Antes me mato”. Sin embargo, contó que Federico Hoppe intenta convencerla. “Mi viejo se hace el boludo, pero él está ahí atrás", reconoció y dijo que incluso ni siquiera ve Showmatch: "Me quedo dormida temprano, o me quedo en Instagram".