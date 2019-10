Carlitos Michelini Trío

Carlos Michelini se presentará esta semana en dos ciclos dedicados al jazz en nuestra ciudad, ambos con entrada libre y gratuita. Lo hará en formato trío junto a Cristian Bórtoli en contrabajo y Chano Casas en batería. Con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, las actuaciones serán este miércoles a las 21.30 dentro del ciclo Barrio Jazz Club en Barrio Latino (Avellaneda 3601); y el jueves a las 21 como parte de la programación de Jazz bajo las estrellas, en La Birra es bella (Balcarce 1681). Ambas noches el repertorio contará con música original y standards del género en los cuales el saxofonista viene trabajando.

Michelini

Referente de la escena jazzística actual, Michelini es graduado con honores del Berklee Collegue of Music de Boston, es profesor del Conservatorio Manuel de Falla, ha tocado con artistas como Hermeto Pascual, Paquito de Rivera, Joe Pass, George Garzone, Liliana Herrero y Néstor Marconi, entre otros. Lleva editados tres trabajos discográficos y lidera varios proyectos que pasan por la música de John Coltrane, Miles Davis kind of blues, Charlie Parker with string hasta su propio quinteto.