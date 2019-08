Casero filmó un video para pedirle "perdón" al Indio Solari copy

El humorista Alfredo Casero le pidió "perdón" al Indio Solari luego de que lo criticara con dureza desde su perfil de la red social Twitter. Primero lo catalogó como "otro rico que vive de los pobres", y luego publicó un video en el que define como "una pelotudez" lo que había hecho hace dos días.

La polémica se desató por diferencias políticas. El cantante destrozó al gobierno del presidente Mauricio Macri y apoyó la candidatura de Aníbal Fernández, y el actor sentó la posición opuesta.

"Don Indio Solari: perdóneme, ha sido una pelotudez lo que he escrito. No tendría ni por qué. En su obra usted escribe lo que quiere; yo lo ha escuchado incluso, lo de «La vaca cubana» y «qué sé yo", dijo el artista que se declaró abiertamente partidario de Cambiemos.

"Yo no tendría nunca que haber insultado su obra. Esto es público. Y perdóneme", reconoció. No obstante, confesó que "toda la vida" experimentó una suerte de "bronca u odio" contra el rocanrol.

"Me revela desde el fondo del alma cuando muchos siguen a uno solo, y cuando ese uno solo lo que hace es redireccionar el pensamiento que se supone que tiene esa masa. Yo, que amo la libertad absolutamente, es una cosa de rebaño que nunca me gustó", le dijo también, "por favor, trate de unir".

"Sinceramente, perdóneme, pero es la manera en la que pienso yo. Puedo equivocarme", concluyó el humorista.

Hace unos días, el Indio Solari brindó una entrevista radial, dijo estar pasándola "como el culo" por "como están las cosas" en el país, criticó fuertemente a Cambiemos y respaldó el "populismo" de Cristina Fernández de Kirchner.

Casero decidió responderle a través de Twitter y escribió: "Se le acabó el talento al Indio Solari,desde que se le murió el mono Titi que le escribía las letras".

Se le acabó el talento al indio Solari,desde que se le murió el mono titi que le escribía las letras que el bala.Personaje oscuro que ostenta el poder de estar del lado de los que tienen el palo. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) August 6, 2019

"De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada", dijo el Indio en declaraciones a El Destape Radio.

Por su parte, Alfredo Casero cruzó a Solari en un duro tuit. "Dice que se va si gana Macri. 'O se va él o me voy yo', dice. Comiendo quesito grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, en New York. Vos como un pel... juntás plata para pagarle las misas. Otro rico que vive de los pobres", escribió.