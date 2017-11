Censuraron una parte de la canción 'Mayores' por "contenido sexual" y explotó Twitter

Según relató el portal Gonzoo, algunas de sus canciones sonaron en la primera parte, pero 'Mayores' no se destacó solo por ser su tema más conocido. En la letra del estribillo hay una fuerte carga de contenido sexual que la cadena decidió censurar.

“A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca los besos que quiera darme, y que me vuelva loca”, es la parte que la cadena cambió por “a mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca”.





Muchos fans se expresaron a través de memes en las redes sociales con respecto a los cambios. Ante las quejas y críticas Becky G no se quedó callada y contestó en un vídeo: “¡Yo no quería cambiar la letra, pero si no lo hacía no hubiera podido cantar!”.

