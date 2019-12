Chano contó cómo la droga terminó con Tan Biónica

Chano Moreno Charpentier habló del complejo proceso que enfrentó para superar las adicciones a las drogas y cómo lo afectó el duelo por la separación de Tan Biónica, la banda que lo catapultó a la fama.

"Me había separado de Juana (Viale) y me paré en la casa y dije: claro, estoy más solo que la luna", recordó el vocalista en una nota en el programa "Pampita online".

El cantante agregó: "Ahora sí decidí dejar todas las cosas que me hacían mal; la adicción a las drogas, dejé todo hace tres meses".

"Es una lucha diaria. Hoy no tengo ganas, pero no es que uno corta y se acaban los problemas", enfatizó Chano

Con relación a Tan Biónica, la banda que lo llevó al éxito en muy poco tiempo, señaló que "no procesar el duelo de la separación". Eso se debió, según contó, a que se puso a trabajar en otras canciones. "Recién ahora me está pesando la separación. No pude hacer el duelo".