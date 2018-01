Chano: "La noche con falopa a mí me hizo muy mal"

El pasado 31 de diciembre Chano volvió a ser hospitalizado y hubo muchas especulaciones con respecto a su estado de salud. Tras las versiones que hablaron de una nueva recaída en las drogas, el músico tuvo que salir a aclarar que sólo había sufrido un golpe de calor.

"No pasó nada grave. Yo a veces no salgo a aclarar nada porque son delirios los que se dicen. Ponele: si mandan una ambulancia a mi casa, ya se empieza a hacer un debate de si me agarró un brote psicótico, como escuché por ahí, y nada que ver. Tenía un golpe de calor y nada más", dijo en una entrevista con Clarín.

Luego, contó que trata de vivir su vida lo más sanamente posible y reflexionó sobre si coqueteo con las sustancias prohibidas: "Como sano, salgo a correr, hago deportes... Hablando en serio, he tenido problemas porque me gusta la noche, me gusta el estilo de vida. Ahora, la noche, con drogas la paso mal. Es mi mensaje para el mundo. La noche con falopa a mí me hizo muy mal. Me hizo estar re solo. Me hizo perder oportunidades de mujeres. De proyectos de familia. De minas que me dijeron 'Qué boludo fuiste'. Y asumo que la hice mal. Mi mensaje para el mundo es ese...".

Más tarde, Chano habló de los accidentes vehiculares que protagonizó: "Tengo el registro, pero dejé de manejar. No manejo más. Me hice cargo del quilombo. Y no puedo culpar a nadie más que a mí cuando choqué doscientos autos e hice el choque más espectacular de la historia metiéndome debajo de un camión. Si hice esas cosas, no puedo andar quejándome de lo que digan o no. Porque si vos hacés alguna, te la bancás. Me re jode estar tomando taxis todo el día o tener chofer y que me invada mi intimidad. De hecho, tengo un cuatriciclo en la quinta, pero jamás lo uso por la calle".

"Fue por una señora que escuché en una entrevista que le hicieron a las Madres del Dolor (son aquellas mujeres que perdieron a sus hijos). Y esta señora, en televisión, pedía que yo no manejara más. La verdad es que me llegó lo que dijo. Si el día de mañana decido volver a manejar voy a hablar con las Madres del Dolor... Ahí es cuando los memes y todos los chistes quedan de lado. Porque no es joda. A ellas se le murieron hijos y ahí dije 'Chau loco, no manejo más; me rescato y me la fumo'. Tal vez sean tres años, cinco o diez hasta que vuelva a manejar. Pero no puedo estar manejando por la calle porque a mí me conoce todo el mundo y también me prestaría a que me saquen fotos... Es invasivo", explicó.

Finalmente, Chano Charpentier aseguró que en este momento está muy bien de salud: "Estoy absolutamente sano. Como quiero y tenía que estar. En la condición mental y física que estaba en el momento más alto de mi carrera cuando tocaba en Tan Biónica. Quizás debería fumar menos puchos...​".

