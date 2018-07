Cinthia Fernández a Matías Defederico: "Ojo, conmigo no"

Matías Defederico dialogó con Intrusos y disparó algunas declaraciones que no le sonaron del todo bien a dialogó con Intrusos y disparó algunas declaraciones que no le sonaron del todo bien a Cinthia Fernández . Entrevistado por el ciclo de América , el futbolista había concluido que ahora que la morocha está nuevamente en pareja, él tenía más tiempo para estar con las nenas.

"Estar en pareja la ayudo a tener más paz, más tiempo para ella; y a mí a tener más tiempo con mis hijas, que es lo más importante", dijo Matías.

Pero este jueves, en ese mismo orden, Cinthia se mostró enfurecida por las palabras de su ex.

"La posibilidad de estar con las nenas no se la negué nunca. Sí la de quedarse a dormir. Pero con el tiempo, obvio que le di la opción a mis hijas de que se queden a dormir con él... Igual, dos de mis tres hijas no quieren", arrancó a decir Cinthia.

"Lo que dijo lo sentí como un palo, como diciendo 'ahora que estás menos en casa...'. Porque fue cuando le preguntaron por mi nueva relación. Así que ojo, conmigo no, porque yo me ocupo muy bien de mis hijas. Tampoco es mucho el tiempo que él comparte con ellas", agregó.

Luego, le preguntaron si en algún momento sintió que su separación se parecía a la de Nicole Neumann y Fabián Cubero: "Al principio sí. Yo le dije '¿qué te pensás, que sos Cubero?'. Un par de veces, en algunas discusiones, se lo dije. Fue cuando él se empezó a exponer. Porque yo nunca hable mal de él en televisión, aunque no se comportó muy caballero, sobre todo al principio del divorcio. Después se calló bastante y mantuvo el perfil bajo, que lo felicito. Es lo que tuvo que haber hecho desde un principio".

Finalmente, mencionó ciertas actitudes que Defederico tenía mientras convivía con Defederico: "Sus salidas siempre fueron un gran detonante, un gran conflicto. Lo he ido a buscar, de loca. Pero ya teniendo una familia, no. Me mandaban fotos de donde estaba por Instagram y ya no era necesario moverme de mi casa", concluyó.

