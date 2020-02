Cinthia Fernández salió en defensa de Virginia Gallardo

La renuncia de Virginia Gallardo a “Polémica en el bar” levantó polvareda. La modelo deslizó que la producción del programa de América no la había tratado como ella merecía, aunque se cuidó bien de no dar detalles sobre qué pasó. Frente a esta situación, el conductor del envío, Mariano Iúdica, quedó en medio de la polémica, pero no se defendió.

Gallardo no quedó sola con su denuncia. Cinthia Fernández, quien trabajó con Iúdica en “Involucrados”, salió en defensa de su colega. “Mariano se portó espantoso conmigo”, disparó al recordar su paso como panelista en el programa de chimentos de América y su intempestiva salida del ciclo, en medio de un escándalo con su conductor.

"Por el cuidado que merece como mujer, vamos a hablar con Gallardo y con la productora", comentó la responsable de contenidos del canal, Liliana Parodi, y abrió la posibilidad de que se revea la decisión que tomó Gallardo, siempre y cuando sus reclamos sean fundados. Sus palabras buscaron, sin dudas, poner paños fríos a la controversia.

Virgina Gallardo.jpg

Fernández avaló la decisión de Parodi. “Me parece perfecto que lo hagan con Vir y también con todas las que nos pasó lo mismo Liliana Parodi. Porque somos bastantes y jamás se acercaron a nadie, y uno calla porque si no te cierran las puertas del canal. Bastante cruel el medio, es hora que cambien”, aseguró la panelista de “Los ángeles de la mañana”.

“Somos varios lo que salimos del canal así”, insistió Fernández, y añadió: “Y uno no habla por miedo a que le cierren las puertas. Es algo que no debería pasar. Cuando me fui de 'Involucrados’, me llamaron mis compañeros, y eso me reconfortó. Me sentí bien. Pero Mariano (Iúdica) no me llamó y era el conductor del programa”.

“Hace poco, dijo que entre nosotros estaba todo bien, y de hecho, él me pasó el contacto para que este fin de semana vaya a trabajar a los carnavales de Formosa. Pero no se trata de conseguir un trabajo sino de hablar, porque me quedé sin laburo cuando más lo necesitaba”, enfatizó la bailarina y panelista.

Finalmente, aseguró: “Al igual que Virginia (Gallardo) sufrí un montón de cosas que no pueden pasar. Me trataron como una boluda, trajeron al aire varias veces a Sol Pérez, la persona que me iba a reemplazar en el programa, aunque no tengo nada en su contra. Pasaron situaciones muy extrañas y en el aire me di cuenta de que me iba a ir. Hay cosas que no puedo decir, pero que me hicieron sentir muy mal”.