Comienza el matriarcado en Marvel

Este tipo de películas están ganando más popularidad que nunca en los últimos años y, tras fenómenos de taquilla como han sido 'Wonder Woman' o 'Black Panther', Hollywood está comenzando a aumentar la diversidad en sus productos audiovisuales. 'Wonder Woman' demuestra que una película con una protagonista femenina puede funcionar con gran éxito dentro de la industria, así que cabía esperar que en la industria se pusieran un poco las pilas en la cuestión de género.





Según la información proporcionada por ScreenRant y ECartelera, Feige confirmó en la conferencia 'Produced By' un aumento de la presencia femenina en las siguientes 20 películas que tiene preparadas Marvel: "No puedo prometer que las 20 películas de Marvel tendrán directoras, pero muchas de ellas lo harán". El presidente de la franquicia hizo hincapié en la importancia de la diversidad para el futuro de Hollywood en general, y Marvel en particular. Durante muchos años ha sido fácil para los estudios evitar esta diversidad, pero gracias a los movimientos de crítica que están teniendo lugar, cada vez les es más difícil hacer oídos sordos. El futuro de Marvel Studios tiene una serie de proyectos con protagonistas femeninas como es el caso de 'Black Widow', así que es posible que no solo aumente el número de voces femeninas en la dirección, sino también en el protagonismo de los personajes del Universo Cinematográfico Marvel.