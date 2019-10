Con emoción, Pampita contó detalles de su boda que tendrá "130 invitados"

Este lunes "ShowMatch" volvió a transmitir en vivo luego del viaje del conductor Marcelo Tinelli a Barcelona al estreno del show del Cirque du Soleil inspirado en Lionel Messi y las novedades en el estudio fueron muchos entre ellas el anuncio de casamiento de Carolina "Pampita" Ardohain.

A penas tuvo oportunidad, Tinelli quiso conocer los detalles del pedido de matrimonio que Roberto García Moritan le hizo la semana pasada durante el romántico viaje que ambos hicieron a Punta Cana. "Felicitaciones. ¿Realmente no te lo imaginabas?", preguntó.

La respuesta de ella fue terminante: "Fue una sorpresa total. Tenía de cómplices a algunas amigas que ayudaron un montón, pero fue una sorpresa".

Entonces, Tinelli le aclaró que él no sabía "que el amor era tan fuerte" entre ellos. "Pensé que se estaban conociendo", dijo Marcelo. Pero Pampita se explayó al respecto: "Lo cuidamos mucho, pero desde que nos conocimos fue reconocer en el otro los mismos sueños, los mismos valores, las mismas ganas de vivir las mismas cosas... Y nos dimos cuenta muy rápido de que todo fluía muy fácil, que nuestros hijos la hacían muy fácil también y que estaban todos contentos con la relación".

Moritán tiene dos hijos, Santino y Delfina, fruto de su matrimonio con Milagros Brito; y Pampita es mamá de Bautista, Benicio y Beltrán de su pareja con Benjamín Vicuña, con quien también tuvo a Blanquita, fallecida en 2012.

"Lo nuestro salía fácil y nos cuidábamos cada uno en su carrera. Y yo creo que por eso fue una de las relaciones que más cuidé que no sea mediática. En este caso, porque sé que hay mucha gente que me quiere y me desea lo mejor, tenía ganas de compartir esta gran noticia", agregó Pampita haciendo alusión al video que posteó en su cuenta de Instagram con el pedido de matrimonio.

Y, con respecto a las posibles críticas que pueda recibir, agregó: "Muy poco me interesa lo que opine la gente. Más a esta edad, que ya reconocés lo que es para vos y lo que no. Nosotros estamos en otra etapa de nuestras vidas. Ya nos casamos cuando éramos jóvenes, ya fuimos papás y ya pasamos por un montón de etapas, como para ahora reconocer que es esto y que lo elegimos".

Tinelli preguntó si Moritán es el hombre de su vida. "Mucho tiempo pedí un amor de este tipo. Un amor sano, un amor simple. Que no tuviera yo que acomodarme, sino poder ser yo misma, que me valoren y que me quieran tal como soy. Y acá lo sentí desde los primeros días. Lo reconocí muy rápido y me parece que a él le pasó lo mismo. La propuesta fue una sorpresa total, pero no tenía dudas”, explicó Pampita.

La modelo reconoció que "en algunas charlas" surgía la idea de formar una familia con el economista, aunque nunca se imaginó en el viaje que iba a llegar la propuesta. "Estaba con el pelo mojado, nada que ver", dijo.

Embed Nos dejas la vara muy alta a todes @pampitaoficial. A partir de ahora nos vamos a tener que poner muy creativos Que sean muy felices! ♥️✨ pic.twitter.com/3V7bXPUBAd — Florencia Peña (@Flor_de_P) October 15, 2019

Y contó cómo fue la secuencia después de que Moritán le colocó un antifaz para dormir: “Me dijo: ‘¿Vos confiás en mí?’ ‘Sí’ Ahí me tapó los ojos y me llevó a la playa. Pero, antes de ver toda la superproducción, lo miré a los ojos y escuché lo que me propuso y dije que ‘sí’. Bah, ni siquiera dije que ‘sí’: me tiré a abrazarlo y después vino todo lo otro. Es decir que el ‘si’ era antes de cualquier otra cosa".

En ese sentido, aclaró: "A veces, uno no necesita una súper producción, uno necesita que te miren a los ojos y te digan: ‘Este amor es de verdad, es sincero, yo quiero pasar el resto de mi vida con vos’. Con estas palabras, cualquier mujer es feliz, cuando se siente valorada, querida y siente que el otro tiene un proyecto en el que te incluye para el resto de su vida. El romanticismo no pasa por la súper producción, pasa por animarse a decir te quiero cuando querés, por animarse a abrazar cuanto tenés ganas, por estar en las buenas y en las malas. Todos esos valores yo los encontré en él. Entonces, todo lo que vino fue hermoso, pero el sí estaba de antes. Y soy muy feliz desde que lo conocí”.

Finalmente, la modelo desmintió estar esperando un bebé. "No estoy embarazada y no voy a estar embarazada este año, por lo menos no lo planeamos. Pero sí estamos iniciando una familia con nuestros hijos. Más adelante puede ser, pero hoy el plan es este", dijo. Y dio detalles de lo que será el casamiento, previsto para el 22 de noviembre. "El buscó fecha, pero no había otra hasta marzo del año que viene. Va a ser un civil y alguna bendición, porque ya nos hemos casado antes", explicó Pampita, que está divorciada de Martín Barrantes.

"Si así fue el pedido de boda, me imagino que en la fiesta triplicamos la cantidad de cámaras, los violinistas serán 150 y los invitados 1500...", dijo entonces Tinelli. "Yo tengo 50 invitados y él 80, ya están. Y después haremos una gran fiesta para bailar más tarde. Después de las doce, que vengan todos a bailar", concluyó Pampita, quien confirmó que el festejo será en el Palacio San Souci.