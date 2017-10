Confirmaron el line up completo del Lollapalooza 2018

Del encuentro, que en esta nueva edición se extenderá por primera vez por tres días y en el que se podrán ver a más de 80 artistas, también serán parte Imagine Dragons y Chance The Rapper, en tanto que Las Pelotas aparece como el número local más fuerte, en una grilla en donde sorprende la inclusión de Damas Gratis.





Tal como es habitual en este festival, será una oportunidad para que el público argentino conozca a muchos artistas alternativos que suelen actuar en encuentros musicales europeos, tal el caso de The National, Kygo, DJ Snake, Hardwell y Royal Blood, entre otros.





Entre los artistas locales, estarán El Dante y Emmanuel Hourvilleur, que se presentarán de manera separada y no como Ilya Kuryaki and The Valderramas; Bajofondo, Los Espíritus, Miranda!, Marilina Bertoldi, Octafonic, Leo García, Benito Cerati, Barco, Indios, Mi Amigo Invencible y Militantes del Clímax, entre otros.





El viernes 16 actuarán Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, Chance the rapper, Hardwell, Royal Blood, Las Pelotas, Anderson Paak and the free Nationals, El Dante, DvBBs, Camila Cabello, Spoon, Zara, Larsson, Miranda", Alison Wonderland, Oh Wonder, Club Z, Indios, Octafonic, Luca Bocci, Leo García junto a Benito Cerati, Jesse Baez, Mitú, What so not, Satélite 23, Shiba San, Isla de Caras, Programa y Valdes. Paralelamente el espacio para niños, propone shows de Mariana Baggio, Babel Orkesta, Pim Pau, Mundo Arlequín, Lucas Lead y Dj Chimango.





El sábado 17 será el turno de The Killers, Nada del Rey, Wiz Khalifa, Dj Snake, Liam Gallaguer, Khalid, Damas Gratis, Yellow Claw, Mac Miller Mac Demarco, Metronomy, The Neighbourhood, Los Espíritus, Deorro, Kaleo, Bambi, Kodigo, Tash Sultana, Jakob Ogawa Nghtmre, Oriana, Ela Minus, Metro Live Louis the child whethan, Halpe y Nene Almibar. Los niños podrán disfrutar de espectáculos de Circo La Arena, Mariana Baraj, Caracachumba, Rayos y Centellas, Capitán Sanata y Dj Hot Monkey. En tanto, el tercer y último día la grilla tendrá a Pearl Jam, Lcd Soundsystem, Kygo, The national, David Byrne Galantis, Bajofondo, Dillon Francis, Tyler, The Creator, Emmanuel Horvilleur, Milky Chance, Mon Laferte, Zoe Volbeat, Alan Walker, Marilina Bertoldi y Creat Codes. Además actuarán Barco, Mi Amiga Invecible, Militantes del Climax, Nathy Peluso, Thomas Jack, Dj Who, Aloe, El jardín de Ordoñez, El Zar y Pyura, y en el espacio Kidzapalooza tocarán Deep Roy, Koufequin, Banda Cafundó, Cehache Respira, Aguafiestas y Maich Dj Set.