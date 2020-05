Faltando pocos meses para que se cumplan 8 años de la muerte de Blanca, Benjamín Vicuña la tiene todos los días muy presente y lo visibiliza con dulces gestos de amor en las redes sociales o en las entrevistas en las que es consultado por su hija.

Este 15 de mayo, como cada año, Benjamín Vicuña recurrió a Instagram para dedicarle un mensaje a Blanca, en el día que cumpliría 14 años. Y lo hizo con una foto inédita de su pequeña. "Esa mirada lo dice todo. Feliz cumpleaños, mi niña", escribió Benjamín, junto a una hermosa postal de Blanca.

Blanca, la hija de Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña, murió el 8 de septiembre de 2012 en Chile, tras ser atacada por una bacteria mortal. Con el inicio de la pandemia por coronavirus ambos recordaron las causas del fallecimiento de su hija y rogaron a la población que acate los cuidados para prevenir el contagio.

Sensible ante la situación sanitaria y con el corazón en la mano Benjamín Vicuña compartió un conmovedor posteo en Instagram, en el que les pide a las personas que respeten la cuarentena y cuenta, por primera vez, pequeños diálogos que tuvo con los médicos sobre la bacteria que terminó con la vida de su chiquita, quien en ese momento tenía tan solo 6 años.

"En el aire. Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amás, a perder a un ser querido. El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. ‘Está en el aire, es el destino, la vida’. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. #QuedateEnCasa”, escribió Benjamín Vicuña, junto a una foto de Blanca en Instagram.