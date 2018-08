Conmovedor relato de Lizy Tagliani sobre un violento episodio que vivió

Un debate sobre los ataques sexuales y el asesinato de la referente trans Diana Sacayán que se dio en el programa "Cortá por Lozano" derivó en un duro y estremecedor relato de Lizy Tagliani

La panelista reveló por primera vez un tremendo episodio que vivió hace 8 años y que si bien en su momento, no trascendió ni ella le dio el valor que merecía, hoy lo recuerda con dolor y lágrimas en sus ojos.

En detalle, Lizy contó que en 2010 un hombre que ella conocía y había invitado a pasar la noche la amenazó con una mancuerna y le desvalijó el departamento.

"Yo sentía hasta que era el precio de lo que tenía que pagar por ser travesti", confesó la humorista al comienzo de su relato.

La Fuerte Historia De Violencia De Lizy Tagliani



Lizy aseguró que su atacante no la "mató de casualidad" y que en todo momento ella intentó calmarlo con la palabra.

"Él quería que le diera todo, plata, hasta le armé el bolso con el equipo de música que se llevó. Me pedía cosas que estaba a la vista que no tenía", agregó casi desencajada por revivir esa violenta situación de la que confesó: "Me dan ganas de llorar".

"Pensaba que era parte de 'mi mundo'. Que me iban a decir: '¿Quién te manda a ponerte tetas? ¿A llevarte a un tipo a tu casa?'. De hecho, me daba vergüenza tener que pedir ayuda porque alguien me quería matar. No quería hacer escándalo, no quería gritar y el tipo me estaba amenazando en el balcón de un séptimo piso", recordó Tagliani.

Lizy remarcó que al principio ella pensó que era "un morbo sexual". "Hasta que me di cuenta de que no era un juego, porque el tipo empezó a golpearme y me asusté pero cuando intento levantarme él me caza del cuello y me lleva hacia el balcón", sumó.

"Me podría haber trenzado en un mano a mano tranquilamente, pero (en ese momento) me sentía vulnerable totalmente. Fue un hecho horrible y me costó desdramatizarlo para contarlo en los shows con cierta gracia", indicó.

"Después fui a la clínica y dije que me había cortado. No conté nunca la historia porque me daba vergüenza", concluyó.

"En ese momento sentía que era parte de lo que tenía que pagar. Uno a veces se siente responsable... y eso que yo tengo una historia hermosa con el consentimiento de mi familia y mucho amor".