Conocé al actor que va a interpretar a Rodrigo en su nueva película

Lorena Muñóz, en la que además participarán Florencia Peña y Jimena Barón está a punto de arrancar, aunque aún se desconocía la identidad del actor principal que encarnaría a Rodrigo. La película Dirigida por, en la que además participaránestá a punto de arrancar, aunque aún se desconocía la identidad del actor principal que encarnaría a





Rodrigo Romero quien además, es muy fanático de El Potro Cordobés- Este viernes, Telefe Noticias reveló la incógnita y dio a conocer aquien además, es muy fanático de El Potro Cordobés-

"La verdad es que es muy loco lo que me está pasando. Es de no creer pero estoy muy feliz de que me haya tocado. Lo soñé, me tocó, y estoy muy contento de que así sea", contó el joven.

"Rodrigo ocupa una parte muy importante de mi vida porque mi vieja es loca del Ro y me transmitió eso desde muy chiquito. A los 11 años me llevó a verlo. Yo soy de Río Cuarto y él había ido a hacer un show, lo conocí y me explotó la cabeza. En el secundario empecé a convivir con que me dijeran 'qué parecido que sos'. En mis redes sociales tengo todas las páginas de Rodrigo, lo consumo diariamente y se lo transmito a mis hijos. Entonces vi la convocatoria en Facebook y lo pensé 2 minutos", aseguró.

