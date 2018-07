Conocé historia detrás del popular video de La Incondicional

A finales de los años ochenta, Luis Miguel presentó el tema "La Incondicional" en uno de los videos más populares de la música latinoamericana y que le demandó gran exigencia. Aquel se filmó en el Heroico Colegio Militar de México, un escenario elegido con el fin de que tuviera un tono muy realista. Pero lograr grabar en la institución no fue sencillo, ya que el cantante debió someterse a las mismas normas que cualquier soldado.



Así, el músico "saltó de una plataforma de 10 metros para un clavado, bajó por un edificio en rapel y vivió la vida completa de un militar", recordó Pedro Torres, el director del videoclip, con el que el Rey Sol ya había trabajado en las grabaciones de dos éxitos previos: "Yo que no vivo sin ti" y "Cuando calienta el sol" (ambos en 1987).



El astro de la música romántica cumplió cada orden a rajatabla. Sin embargo, el gran problema surgió cuando se enteró de que entre las peticiones de la Secretaría de Defensa, a cargo de Antonio Riviello Bazán, había una regla obligatoria que le tocaba una debilidad. "Una de las principales normas era el corte de pelo", apuntó Torres.



"Al principio, se negó rotundamente -rememoró el productor-. Simplemente, no quería dejar de lado su peculiar cabellera, signo de distinción entre sus millones de seguidores. Entre todas las anécdotas de la filmación, que duró cuatro días entre las grabaciones del Colegio y las de la Escuela de la Fuerza Aérea de Santa Lucía, la del corte de cabello es la más estresante y la de mayor tensión".



Torres dijo que en dicha oportunidad, Micky -como lo llamaba- estaba muy nervioso. "A pesar de que pidió tener muy de cerca a su estilista Marco Rosado, no dejaba de parar y dar indicaciones sobre el tamaño, la cantidad, el estilo", contó en detalle. Y siguió: "Hasta que decidimos platicar y llegar a un acuerdo. Se le cortaría el cabello para tres tomas".



Aunque de entrada se opuso a pasar por las tijeras, "él era un profesional", remarcó el director, "así que solo puso en claro que por contrato debía de mantener una gran parte de su imagen para sus siguientes conciertos y aceptó".



"Tratamos de tocar lo menos posible la forma, intentando rebajar solo los lados y un poco de atrás, y con un par de trucos de Marco y de la cámara fue como logramos el efecto del corte, que parecía mucho más sustancioso de lo que de verdad ocurrió", agregó en una entrevista a Quién.



Al fin y al cabo, el ex aliado del cantante más popular de la historia de México manifestó que "en realidad se le cortó poco", algo que no obstante lo hizo sentir muy incómodo. Así lo refleja en la escena donde aparece sentado, con gesto de sufrimiento mientras el peluquero hace su trabajo.



"Ya en las siguientes tomas ayudó mucho el gorro militar, pero puedo decirte que ha sido uno de los momentos de mayor tensión que viví al lado de Luis Miguel", concluyó Torres sobre el tema que se tocó en la serie de Netflix.



Luis Miguel se aferró a su melena más que a cualquier otro sacrificio para llegar a un clip histórico, un anhelo que finalmente se cumplió: en la plataforma YouTube el single del disco Busca una mujer (1988) cuenta con más de 66 millones de vistas y casi 190 mil 'me gusta'.



Se trata del quinto video más visto de Luismi, detrás de "Ahora te puedes marchar" (del albúm Soy como quiero ser, con casi 87 millones de vistas), "La bikina" (de Vivo, con más de 80 millones) y "La media vuelta (de Segundo Romance, con más de 73 millones), mientras que otro hit como "No sé tú" (de El concierto, con más de 64 millones) completa el quinteto de sus temas más populares.



