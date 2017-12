Contra la reforma

Mirtha Legrand se manifestó totalmente en contra de la reforma previsional que quiere impulsar el Gobierno de Mauricio Macri y rechazó el caos que se generó en las inmediaciones del Congreso Nacional.





En diálogo con Intrusos, la conductora dijo sobre el tema que se ha convertido en debate nacional: "Me parece una cosa tremenda lo que está ocurriendo, inhumano totalmente. No sé el Gobierno hace estas cosas y no piensa, porque ahora tiene que deshacer. ¿Cómo no piensan que esto va a alterar a la gente? Es una medida fuera de lugar? Aunque después les equiparen en junio, se mueren porque son gente grande", expresó la diva de los almuerzos.





"Lo que se vio fue un Buenos Aires furioso, porque era de miedo, de terror lo que se vivió", opinó La Chiqui.





Consultada por Jorge Rial por si sigue apoyando a Macri, con quien cenó recientemente, Mirtha dijo: "Yo creo en este Gobierno. Yo soy Macrista". Sin embargo, aclaró: "Pero del mismo modo que soy macrista, veo las cosas que no están bien. Sería muy necia si no denunciara las cosas que no me gustan. Al aire digo todo lo que me parece. Esto es una barbaridad lo que han hecho. Hasta un chico les diría que todo el pueblo se le va a venir encima...", insistió sobre la reforma.





"He contribuido muchísimo para que triunfara este gobierno, pero no por eso dejo de reconocer cosas que no me gustan como lo que están haciendo con los jubilados y los trabajadores", sentenció la diva.





De este modo, se sumó a lo dicho por Susana Giménez, quien sostuvo que "Es inhumano que un jubilado cobre 7 mil pesos".





"No hablé con Susana, pero estoy de acuerdo. Además, me parece muy bien que haya expresado lo que siente. Eso es algo que no hacía y me parece muy bien que ahora se haya animado a hacerlo", destacó Mirtha.





Luego, entrevistada por Diarioshow, Mirtha siguió explayándose sobre el tema. "Hemos vivido en las últimas horas las postales de un país que no queremos que se vuelvan a reiterar. La reforma previsional y el cuadro de situación de los jubilados son temas que nos preocupan y por el que debe de haber una consideración muy especial. Las medidas que se toman, reitero, deben ser motivo de riguroso análisis. No piensan (los funcionarios) como determinadas medidas repercuten en la estructura general de la población y esto, por consiguiente, deja un balance totalmente desfavorable para todos", destacó.





"El jubilado no puede demorar su atención, la compra de remedios carísimos, su necesidad de subsistencia y alimentación. Las necesidades para ellos son vitales y urgentes. No dependen de los plazos y de las expresiones de buena voluntad. Dependen de su ciclo biológico y no es precisamente el de una persona joven o de mediana edad", aseguró.





Por último, consultada por el medio, opinó: "Es muy probable que a Macri lo asesore un monje negro. Debería contar con gente que le haga ver la realidad tal como es. Y si no reparemos en lo que sucedió con los aumentazos que se dieron y con los que van a venir. Tarifazos que la población no puede solventar desde sus propios ingresos", concluyó la Legrand.