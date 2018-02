"Cuando me la cruce le voy a decir que es una..."

No es la primera vez que Matilda Blanco hace hincapié en el look de Fátima Florez. Es como su figura fetiche para criticar la moda dentro del mundo de la farándula.





Lo cierto es que el miércoles en "Nosotros a la mañana" (El Trece), la panelista criticó el look que la humorista uso para un evento en Mar del Plata: "Un homenaje al desastre... Las mujeres no se pueden relajar en su belleza y ella tiene un cuerpo perfecto. Esta chica usa corpiño push up, que ya los podemos ir tirando... Tan armado... ¡no van más! Una cosa es ponerse un corpiño con aro y otra cosa es algo así. Además, es un vestido de género labrado con mangas de encaje, las pulseras no van y ¿Ese lazo?", arrojó.





Segundos después, mediante Tomás Dente, el asesor de imagen de Fátima, Javier Musetti, se puso en contacto con Matilda y le propinó una serie de insultos.





"Decile a Matilda que se vaya un poco a la conch* de su madre", dijo así, "en francés". Y luego agregó: "Que se cuide con las críticas y nadie la va a insultar".

Embed





Este jueves, Blanco informó en el programa que conduce Fabián Doman que le iniciará acciones legales a Musetti tras lo sucedido ya que lo denominó como una "persona violenta".





PrimiciasYa.com dialogó con asesor de Fátima, quien le respondió a la panelista: "Si ella tiene abogados, yo también tengo abogados, ella dice que soy un ser violento y por poco menos que la amenacé de muerte. Jamás dije que le voy a pegar o darle un golpe en la cabeza, solo si me la cruzo le diré que es una tarada y una ridícula, o me le reiré en la cara. Si ella dice que yo amenazo a mujeres y niños sumado a que soy un violento, ahora lo va a tener que probar en la Justicia. Si ella amenaza con Tribunales, vamos a Tribunales".





Y luego aclaró: "No estoy nada arrepentido por el insulto que le dije. El audio se lo mandé a Tomás Dente para que se lo haga llegar en forma privada a ella, y ellos lo hicieron público. Serán responsables ellos por poner ese audio al aire también. Si vamos, vamos por todo".





Por último, indicó: "Que Matilda tome el asunto como quiera, pero hace un año que vengo trabajando con Fátima y siempre sale a criticarla, se mete con mi laburo y es ella la que me falta el respeto a mí. ¿Por qué no se mete con las mujeres de los directivos de Canal Trece o con otras famosas que se visten pésimo? Por una cuestión de jerarquía no se anima a decirlo. Se mete con Fátima porque es una mina que labura como una bestia y no tiene padrinos. Se mete con ella porque no tiene protegidos como otras que tienen empresarios importantes o a Tinelli o a Suar".

Embed