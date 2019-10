Cuenta regresiva para el segundo Harlem Festival santafesino

Miller Music Amplified presenta la segunda edición del festival de música, gastronomía y entretenimiento más importante del Litoral: Harlem Festival 2019, que se realizará el 13, 14 y 15 de noviembre en la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe.

Atención: ¡ÚLTIMAS ANTICIPADAS EN ETAPA 2!

Venta online exclusiva únicamente a través de www.harlem.com.ar con tarjeta de crédito, Rapipago o Pago Fácil desde cualquier lugar del país.

Puntos de venta en efectivo:

- Cablevideo Digital (Marcial Candioti 3399, Santa Fe;

- Aristóbulo del Valle 5101, Santa Fe; Hernandarias 1760, Santo Tomé)

- The Music Store (Gualeguaychú 438, Paraná)

- RosarioRock (Corrientes 755 PA Palace Garden, Rosario)

Precios etapa 2:

- Abono 3 días $1500

- Entrada general por día $850 (sólo disponibles día 1 o día 2)

*** EVENTO APTO PARA TODO PÚBLICO ***

Lineup:

DÍA 1 - VIERNES:

- Usted Señalemelo

- WOS

- Indios

- Conociendo Rusia

- Perras on the Beach

- Chita

- Valdés

- 1915

- HTML

- Ainda

- Femigangsta

- Wendigo en Camisas

- Cierre escenario principal: DJ Augusto Balmaceda

DÍA 2 - SÁBADO:

- El Kuelgue

- Marilina Bertoldi

- Louta

- Ca7riel y Paco Amoroso

- Feli Colina

- Kiddo Toto

- Barbi Recanati

- Florian

- Alejo y Valentin

- Coya

- Flor Lovaglio

- Cierre escenario principal: Fiesta Bresh

DÍA 3 - DOMINGO (únicamente con abonos):

- Bandalos Chinos

- Peces Raros

- Gativideo

- Matilda

¡Seguí a @harlemfestival para enterarte de todo!

PREGUNTAS FRECUENTES

Dónde retirar tus entradas adquiridas online:

No hay que retirar las entradas en ninguna parte. Te llegará un correo con un PDF adjunto y esas serán tus entradas. Sólo es necesario exhibirlas en la puerta desde tu celular (no es necesario que imprimas, cuidemos el planeta!). Si un comprador no puede ir, puede reemplazarla otra persona reenviándole el e-ticket.

Cómo funciona el sistema de ingreso:

Todas las entradas adquiridas poseen un código QR único que será validado en puerta mediante scanner. Aquellas personas que adquieran tickets de abonos, se les colocará una pulsera que no deberá ser removida para poder ingresar a las otras jornadas del festival.

Venta anticipada y puerta:

La capacidad es LIMITADA, por lo que recomendamos adquirir las entradas con anticipación. En caso de quedar disponibilidad se venderán entradas en boletería el día del evento a valor de puerta.

Política de menores y mayores:

Menores de 10 (diez) años inclusive no abonan entrada presentándose con DNI y acompañado por un mayor con ticket en puerta del evento. Mayores de 60 (sesenta) años no abonan entrada presentándose con DNI en puerta del evento. Ambas promociones están sujetas a disponibilidad de capacidad.

Elementos prohibidos:

No se podrá ingresar al predio con bebidas, comidas, elementos cortantes o punzantes, banderas, pirotecnia, estupefacientes ni cualquier otro elemento que el personal de seguridad interprete que pueda dañar o perjudicar la integridad de los asistentes. Está permitido ingresar con mate, termos, cámaras y mochilas, siempre y cuando permitan examinarse.