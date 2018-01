Dallys Ferreira protagonizará el filme "paraguaya"

La modelo paraguaya Dallys Ferreira, de gran predicamento en las pasarelas y la televisión argentinas, será la protagonista de la película "Paraguaya", que el director chileno Luis Vera se apresta a rodar en tierras guaraníes, anunció la prensa del país vecino.





Según el reportaje aparecido hoy en el ABC Color de Asunción, a sus 33 años el mayor orgullo de Ferreyra, es trascender su figura escultural para lograr instalarse en la farándula argentina con facetas que la descubrieron como panelista en los programas "Desayuno americano" o "Ponele la firma", de América TV, y actriz de teatro, tanto dramático como comercial.





Y destaca que además de ex chica Playboy, madre "y guerrera", actualmente cursa los últimos meses de la carrera de Comunicación en la Universidad de Palermo, de Buenos Aires, lo que es un trampolín para enfrentar el gran desafío de su primer protagónico en el cine.





dallys ferreira paraguaya 01.jpg Dallys Ferreira debuta en cine



"Yo soy una mujer que no reprimo de dónde vengo, ni cómo arranqué, ni cómo hice mi carrera, porque creo que uno hace lo mejor que puede con las mejores opciones que uno tiene, y lo importante es ir creciendo y construyendo", definió ante la prensa.





El despacho señala que el director Vera la eligió como figura principal de su película después que su amigo Salvador Amore, ex profesor de teatro de Ferreira, se la recomendara.





"Luis no sabía de mi existencia porque no ve televisión; pero pasó un año, volvieron a hablar y mi profesor me volvió a nombrar", apuntó la escultural artista.





Enorgullecida de sus raíces, Dallys reconoce que siempre usó a su favor el hecho de ser paraguaya dentro de la farándula argentina: "Para mí fue un desafío ser paraguaya porque cuando trabajás en el exterior -en este caso, Argentina- siempre tengo que trabajar en mi tonada porque no siempre existen personajes paraguayos para estar interpretando", apunta.





En pareja con Nicolás Sporleder (39) y madre de India (2), Ferreira dice vivir uno de los mejores momentos de su vida, aunque sus buenos tiempos llegaron después de durísimos episodios como el de la muerte de Jonathan, su hermano menor.