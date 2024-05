Dancing Mood regresa a Tribus festejando sus 25 años

Dancing Mood, la banda instrumental más importante del ska/reggae de Argentina cumple 25 años y lo festeja realizando una gira nacional. El domingo 2 de junio a las 21 se presentarán en Santa Fe, en Tribus Club de Arte. Con un sonido que se solidifica con el pasar de los años, continúan apostando a su estilo instrumental que los diferenció de casi todas las demás propuestas dentro del rock nacional. Gracias a un ritmo que no pasa de moda, logran una impronta más rústica pero con mayor calidad y claridad.

Tanto en "On The Good Road" (2017) como con "Ska Explosion" (2015), apuestan a sus propias composiciones, dejando en claro que no se trata de una banda de covers y que mantienen su propuesta única. Este año verá la luz "Forever", su nuevo álbum con invitados especiales.