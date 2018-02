Daniel Osvaldo borró un agresivo mensaje hacia Militta Bora copy

Militta Bora se volcó a Twitter para aclarar algunas versiones que circularon de un acercamiento hot con Daniel Osvaldo en el baño de un resturante.

"No puedo hacerme cargo de cosas que no tengo nada que ver y de cada cosa que inventan, ni mucho menos ponerme a la altura de gente que no tiene ni relevancia en mi vida", expresó la rubia.

"La verdad que no me gusta que mi familia lea un título que dice que yo tengo sexo en el baño de un restaurant, es desagradable e incómodo", agregó.





En tanto, el exfutbolista también dijo lo suyo en Twitter aunque después borró el mensaje. "¡Che Militta Bora! Para que te quede claro... No te toco ni que fueras la única mujer sobre la tierra flaca... (Si es que se puede llamarte Mujer). Te doy un consejo... ¿Y si probás con laburar? En una de esas, podés vivir con dignidad. Pensalo", escribió el exfutbolista.

La verdad de la situación fue que coincidieron el jueves pasado en el restaurante Elena del exclusivo hotel Four Seasons y ambos fueron vecinos de mesa de manera casual.