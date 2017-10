Daniel Vila sobre Ari: "Veo imposible que vuelva a trabajar con nosotros"

En primera instancia, Vila subrayó que se enteró de la denuncia de la microfonista Ariana Charrúa- quien declaró que Paluch le tocó la cola en un contexto de trabajo - cuando estaba de viaje en el exterior, por lo cual posteriormente buscó actuar con extremo cuidado. "El canal quiso tomar esto con cautela porque había cosas sensibles en juego. Hicimos una investigación sobre el hecho, y en ese marco la damnificada presentó un relato de lo sucedido y Paluch presentó un descargo. Luego estaba el video y un testigo que aclaró el hecho. Por lo tanto, la productora decidió que rescindiéramos el contrato y terminó la historia, de ahora en más dependerá de Charrúa si ella quiere seguir con esto en otros ámbitos", contó Vila.

Asimismo, el presidente de Grupo América expresó contundente su disconformidad con el hecho de que el episodio haya sido de público conocimiento, y aseguró que le tomó por sorpresa la trascendencia que tuvo: "Me sorprendió el efecto rebote porque era un hecho interno del canal que me hubiese gustado que no trascendiera, sobre todo por el bien de Charrúa, y porque hubiera sido bueno resolverlo puertas adentro del mismo modo en que se hizo: en poco tiempo y con cautela".

Por otro lado, Vila informó que nunca se encontró con Paluch y que descarta un futuro regreso del periodista a la pantalla de América: "Tiene un antecedente muy complicado así que lo veo imposible, pero espero que tenga nuevas oportunidades laborales, porque no es bueno que la gente se quede sin trabajo, aunque también está bueno que se haga cargo de sus actos", concluyó.