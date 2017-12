Darthés habló de la acusación de acoso de Calu: "Estoy mal, la estoy pasando mal"

Twitter sobre las acusaciones de Calu Rivero, Juan Darthés estuvo este domingo en el programa de Mirtha Legrand (El Trece) donde habló una vez más sobre el tema. Tras el descargo que hizo ensobre las acusaciones deestuvo este domingo en el programa dedonde habló una vez más sobre el tema.





"Ella me acusa de una actitud inapropiada en una escena de ficción, me acusa de exceso de besos", contó el actor, donde también hizo un repaso de los hechos, recalcando que Rivero se habría ido de Dulce amor por otros motivos que no tenían relación con él.









"Ella podría haber dicho si no se sentía cómoda con alguna escena, no se puede pensar que uno tendría una actitud inapropiada en ese contexto, si no querías hacer alguna escena, no la hacías, no había presiones", relató el actor y agregó que nunca tuvo "una relación con Rivero fuera del set" pero que entonces sí recibió un mensaje directo de la actriz en Twitter en el que ella le pedía que en las secuencias "fueran despacio".





Por otro lado, Darthés disparó duramente contra el tratamiento que los programas de televisión han hecho sobre las acusaciones de Rivero. "La mediatización ha sido tan grave. Hay programas de chimentos que lo trataron bien y otros que lo trataron mal. El noticiero de Telefe, por ejemplo, lo dio por hecho al acoso", indicó el actor.





Además aseveró que el abogado de Calu es responsable de que los periodistas se hayan acercado al lugar de la mediación, cuya dirección debía permanecer confidencial."Si queremos llegar a un acuerdo, estaría bueno llevarlo a la Justicia (...) yo hice un reclamo de dinero, pero que va a ir a la Casa del Teatro, porque en realidad lo que quiero es que se limpie mi nombre y no banalizar el tema".