¿De qué depende la continuidad del programa de Tinelli ante el vaciamiento de Ideas del Sur?

Los proveedores no están cobrando lo correspondiente y ya dieron el aviso: "Si no nos pagan, nosotros nos llevamos las cosas". Las "cosas" son, por ejemplo, las pantallas y.... ¡las cámaras! No hace falta aclarar: sin esos dos elementos sería imposible salir al aire.





Fuentes de Ideas del Sur le confirmaron estas versiones a Clarín y aunque remarcaron que tanto la intención de Tinelli como la de su equipo es hacer todo lo posible para no llegar a bajar el programa del aire, hoy eso está en la cuerda floja.

La historia tiene larga data. A Tinelli el Grupo Indalo le adeuda no sólo meses de su sueldo como conductor sino también el 19% de la venta (se realizó en abril de 2016) de su histórica productora.





En aquel momento, fuentes del Grupo Indalo dijeron a este diario que la empresa le pagó a Tinelli la primera parte de la compra de Ideas del Sur, realizada en septiembre de 2013 por el 51%, pero admitieron que aún le adeudan el monto correspondiente al 19% restante que le compraron el año pasado.





Ahora bien, en medio de la polémica, Cristóbal López decidió deshacerse de su empresa. Y, entonces, Tinelli estalló en Twitter: "Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual".

Hoy la situación se agravó tanto que la producción comenzó a tener problemas insólitos: porque Indalo no sólo le debe plata a Tinelli, sino también a los proveedores del programa.





Se les preguntó si había posibilidades de que ShowMatch no saliera al aire. La respuesta sorprendió: "Esto es día a día. Lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vaya cumpliendo los compromisos la empresa".