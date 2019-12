Delfina Chaves adelantó el final "bomba" de Lucía y Bruno

El final de "Argentina, tierra de amor y venganza", la ficción éxito de Canal 13 está previsto para el próximo 27 de diciembre. Y es por eso que ya se especula con el desenlace de cada una de las historias como por ejemplo la que protagonizaron Delfina Chaves y Albert Baró que se pusieron en la piel de Lucía y Bruno.

"Va a haber de todo, lo de hoy es una bomba, y a partir de lo que pasa hoy va a haber un cambio muy fuerte en la relación de Lucía y Bruno. Yo lo sentí muy fuerte, y a partir de esa escena nos miramos con Albert como diciendo ‘estamos construyendo otros personajes’, ya van a entender por qué, cambia la forma de vincularse entre ellos dos", adelantó la actriz Delfina Chaves. "Yo creo que va a ser adulto y sobre todo realista", agregó al respecto.

"Me parece que el éxito de la pareja de Lucía y Bruno es una mezcla de un montón de cosas, son los guiones, tenemos muy buena química y se nota la buena onda que hay entre los dos actores. Yo creo que nosotros hablamos siempre las escenas, y me parece que Albert y yo tenemos como una forma muy parecida de trabajar, y se agradece mucho que el objetivo de tu personaje en una tira no sea enamorar a un hombre", profundizó, consultada sobre cuáles creía que eran las claves para el éxito de la pareja de Brunia, como la llaman las fans por la mezcla de Bruno y Lucía.

"A mí me sorprendió mucho. Como actores es muy loco, uno graba lo que graba viendo veinte actores en el set, es un proceso muy íntimo. Y después pasar a ver la cantidad de personas que la ven por noche es como una locura, pero vos te perdés toda esa parte, no te imaginás toda la gente que lo ve en su casa. Entonces, de repente a mí me impactó mucho, yo creo que generó una gran empatía", amplió.

"Cuando me confirmaron que era yo y me dijeron que el que iba a hacer de Bruno era él, yo le dije yo me estoy yendo a Madrid, organicemos un café en algún momento para poder conocernos, me parece que vamos a hacer mucho por los personajes si nosotros nos conocemos. Y él no sabía quién era yo, por supuesto, y accedió y la verdad que un flash", recordó la hermana de Paula sobre su primer encuentro con el actor ibérico.

"Pegamos re buena onda, hay algo de la cultura española y la cultura argentina que somos muy hermanos", destacó enseguida, para luego referirse a los ideales que comparte con su personaje en la ficción.

"Yo creo que lo que intenta decir Lucía, y yo como Delfi también lo comparto, es que así como le pasa a ella te puede pasar a vos, no es algo que tiene que ver con otra clase social", comentó. "El feminismo no es algo que nació hace cuatro años, es algo que estuvo siempre, el tema es el lugar que se le fue dando a través de la historia", concluyó.