El hijo de Kike Teruel, menor de edad y primo de Lautaro, (quien se encuentra bajo prisión preventiva tras ser imputado por violación a una menor de edad), también sería denunciado por un delito sexual.

La joven denunciante se llama Belén Esper, es conductora y modelo, e hizo la denuncia pública en febrero de 2018 a través de su cuenta de Facebook: "Chicas, tengan cuidado y no vayan a las juntadas/afters que hacen en la casa de uno de los hijos de uno de Los Nocheros… Estaba en el baño, tocaron la puerta y cuando salí era él, me agarró de los brazos demasiado fuerte, queriéndome arrastrar a la habitación de al lado, luego al primer piso. No sé de donde saqué fuerza y logré soltarme cuando uno de mis amigos me vio y fue corriendo a ayudarme… Ojalá a ninguna le pase de nuevo, y que no pase a mayores. Que esta gente no sea impune por tener plata o por tener un apellido importante. No nos callemos más".

En Intrusos, Kike dijo: "Mi hijo es menor de edad. Nunca hizo nada. El único problema es que tiene un montón de amigos. En esa mescolanza andá a saber qué pasó. Si no hubiesen puesto «el hijo de uno de Los Nocheros», la noticia era otra".

Por otra parte, según informaron en "Involucrados", América, otra chica habría denunciado en las redes haber sido sometida sexualmente por Marco Lautaro Teruel, el hijo de Mario, músico de la afamada banda folclórica Los Nocheros.

La nueva denuncia no se habría presentado aún en la Justicia, sino que se habría comunicado vía redes, explicó Diego Jauregui, periodista de Salta.

El comunicador aseguró que Santiago Pedroza, el abogado de la víctima –la menor de edad que sí se presentó ante la Justicia– está intentando contactarla para sumarla a la causa.

La víctima dice que sufrió el ataque de tres hombres mientras estaba en un estado de borrachera: "A la habitación entraron dos personas más, desnudas. Eran mis amigos. Se aprovecharon de esta situación y abusaron. Uno abusó de mí y al otro no se lo permití. A pesar de mi estado tuve la fuerza de pararlo de alguna forma que no recuerdo", leyó Diego Estévez sobre el escrito que la víctima publicó en sus redes.