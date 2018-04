Diarco sobre Lavezzi: "Estoy cansada de que me siga difamando con nombre y apellido, me tiene podrida"

Ezequiel "Pocho" Lavezzi publicó un mensaje en Twitter haciendo referencia a su pleito judicial con Mariana Diarco, mujer del Dipy, cuestión que viene de hace años por carriles legales. publicó un mensaje en Twitter haciendo referencia a su pleito judicial con, mujer del, cuestión que viene de hace años por carriles legales.





PrimiciasYa.com se contactó con Diarco quien explicó que ella y su pareja fueron sobreseídos en la causa.





"Estoy cansada, harta de este mentiroso serial. Cansada de haber seguido las cosas en la Justicia como se tiene que hacer y él en un tuit me nombra de nuevo y dice que no hubo juicio ni nada jurídico. A lo que yo le adjunto el papel de sobreseimiento donde está el nombre de Ezequiel Lavezzi y su abogado, Mariano Cúneo Libarona", comentó la rubia. comentó la rubia.

Embed ⚽️ Una publicación compartida por Ezequiel Lavezzi (@pocho22lavezzi) el Mar 29, 2018 at 8:41 PDT



"Nosotros estamos sobreseídos por una causa de extorsión que me abre él y que se la ganamos. Todo su fin era allanar el material que yo tenía contra de él. Si uno está tan tranquilo que no me conoce y que no tengo ese material, vos no haces una denuncia por extorsión para que te allanen y sacarle el material a la persona que te dice eso", fundamentó.

Embed Una publicación compartida por Ezequiel Lavezzi (@pocho22lavezzi) el Mar 25, 2018 at 3:26 PDT



Y cerró enojada: "Cansada de que me ensucie y siga difamando con nombre y apellido, me tiene podrida. Lo único que hace es hacerme daño todo tiempo".





Embed Una publicación compartida por Mariana Diarco (@marianadiarcook) el Feb 10, 2018 at 4:26 PST Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25