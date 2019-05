Diego Mesaglio estuvo en el ciclo "PH, Podemos Hablar" y contó cómo fue el accidente doméstico que le costó la pérdida de la visión de un ojo.

"Vengo de siete operaciones en la visión. La sexta fue un transpalante de córnea de urgencia donde al mes se me infectó. Tuve un accidente doméstico, me cayó alcohol en el ojo. Fue a la clínica y no me lavaron bien", relató el actor.

"Tenía el ojo quemado y cada media hora me dolía. Después me enteré que la anestesia que me dieron se aplicaba cada doce horas. El médico me dijo que me pusiera cuando me dolía. Todo eso fue quemando la córnea", recordó.

Y explicó: "El exceso de anestesia quemó la córnea automáticamente. En el Hospital de Clínicas hicimos de todo para recuperar el ojo. Desde que me cayó el alcohol nunca tuve la visión clara".

"Me agarró un virus que cada 15 minutos me tenía que colocar gotas, dormía 14 minutos y sonaba la alarma. Una vez llegué a estar cinco días sin dormir por el dolor, creí que me moría", finalizó el ex "Chiquititas".