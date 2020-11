Dura frase: "Soy la mujer más cornuda del condado"

Y ante la pregunta puntual de Andrea Taboada sobre su había sido engañada por su esposo, la actriz había señalado: "Yo, la verdad, es que eso no lo voy a saber nunca. Y si eso hubiese sucedido y hubiese estado planteado de antemano cómo habíamos hablado, estaría todo más que bien".

Pero en las últimas horas, algo sucedió y Capristo dio un paso más en su catarsis, y fue directa al contestar una consulta de Rodrigo Lussich para "Intrusos" (América TV) sobre la separación de quien es su pareja desde hace dos décadas. “No tengo ganas de hablar por ahora. No tengo nada que decir”, comenzó diciendo Ximena.

Y luego, arrojó de manera explosiva: “Sí te puedo decir que soy la mujer más cornuda del condado. Y no me copa eso. Por eso, por el momento no voy a decir nada”. ¿Cómo seguirá esta historia?

PrimiciasYa