Echaron a Amalia Granata de El Nueve por un polémico tuit

Amalia Granata (37) fue despedida de El Nueve, donde se desempeñaba como panelista en el ciclo Todas las tardes (a las 16), conducido por Maju Lozano.





Según denunció la mediática en las redes sociales, a través de algunos retuits de sus seguidores, la decisión está directamente relacionada con su firme postura en contra de la legalización del aborto , que la llevó a protagonizar fuertes enfrentamientos mediáticos en los últimos tiempos.





La gota que rebalsó el vaso fue el polémico tuit de Granata al conocer la muerte de María Eugenia Laprida, una de las hijas de La Trilliza de Oro María Eugenia Fernández Rousse, a causa de una muerte de cáncer de mama.





"El Cáncer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina , no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas", publicó junto con dos corazoncitos azules, símbolo de quienes apoyaban "las dos vidas".

Embed El Cancer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomografos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas — Amalia Granata (@AmelieGranata) 25 de junio de 2018



Granata aseguró en su momento que el mensaje intentó ser de concientización. Sin embargo, generó revuelo y abrió un debate por su contenido. A uno de los que más molestó fue a Diego Toni, gerente de contenidos de El Nueve.





Nos pareció prudente correr a Amalia (Granata) por el momento de su lugar, como compañía no compartíamos las formas ni el momento en que lo hizo, esto no tiene que ver absolutamente en nada con la ley que se está debatiendo", aseguró Toni en diálogo con el ciclo Por Si Las Moscas por La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Y agregó: "Nosotros mantenemos la libertad en la pantalla para decir lo que les parezca, ahora hay otra cuestión con la responsabilidad que conllevan las herramientas de comunicación y esto nos pareció por lo menos inoportuno"





"La familia Laprida está pasando por un mal momento y el tuit de Amalia Granata lo interpretamos de la misma manera que lo interpretaron los medios, nos pareció inoportuno", cerró Toni.





Por su parte, al comenzar su programa, Maju Lozano se refirió al tema. "Amalia Granata no va a formar más parte del programa, es una decisión del canal. Hizo un comentario en sus redes que involucró a la desgracia de Geñi. La compañía cree que no fue atinado y se tomó la decisión de que no siguiera. Respeto la decisión", señaló.





Y luego dio su opinión sobre lo sucedido: "Lamento que alguien se quede sin trabajo y me pega más si es un compañero. No creo que Amalia lo haya hecho con mala leche. Es una excelente compañera y lamento su partida. Te mando un beso Amalia", dijo antes de comenzar con el programa.