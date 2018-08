El antojo que tiene como loca a Vicky

Vicky Xipolitakis dio una nota TN show y contó cómo la encuentra este gran momento de su vida. Explicó que está atravesando el quinto mes de gestación.





Confesó: "No le doy lugar a los antojos porque me como de todo. No tengo una dieta de nutricionista, de por sí siempre fui de comer muy sano, pero el embarazo me da ganas de comer de todo. Y capaz a la noche me da ganas de comerme una tableta de chocolate y me la como. Me doy todos los permisos. Suelo tener muchas ganas de comer pastas. Ñoquis particularmente".





Ella está en pareja con Javier Naselli, y se reparte entre Nueva York y Buenos Aires. Además contó que: "Los ñoquis me gustan a toda hora. Un día me levanté de la siesta y me dieron ganas de merendar ñoquis. Me levanto de dormir y quiero ñoquis. Otra vez salimos corriendo por Nueva York, a Little Italy, para buscar dónde comprar".





Y además detalló que "Lo único que cambié fue el desayuno. Antes comía muchos huevos a la mañana. Ahora me dan un poco de asco. Después como de todo. Solía comer para dos personas y, con Salvador (así se llamará el niño), como para tres. Ahora me doy más permisos. Genéticamente soy flaca, pero ahora me doy más permisos. Yo sé que después los kilos los voy a perder".

Además confesó que está armando la habitación del bebé tanto en el piso que tienen junto a su marido en Lower Manhattan y en Los Hamptoms y detalló: "Ya tengo cunitas, cuatro bolsos de ropa, la sillita que le canta y baila, un mini sommier para la cama, máquinas para esterilizar, siete chupetes y ositos".





