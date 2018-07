El biógrafo de Luis Miguel reveló datos tras la desaparición de la madre del cantante

La desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, sigue siendo un misterio. A partir de la nueva ficción de Netflix que repasa la vida del cantante, la expectativa de dar con su paradero es cada vez más grande.

Sin embargo, para Luismi el tema parece cerrado: ya no se relaciona con su familia materna, y casi no menciona a su madre en las entrevistas. Javier León Herrera, autor de la biografía de la ficción, contó que el cantante sabe lo que verdaderamente sucedió con Marcela.

"Lamentablemente, Marcela falleció", reveló Herrera a Infobae. "Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales", dijo.

Luis Miguel sabe el paradero de su madre pero "le gusta victimizarse"





Y agregó: "No hay ningún misterio: Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo en el cielo y ya está. Por eso cuando yo veo cualquier noticia, yo creo que es remover algo que no tiene más sentido remover porque Marcela ya no está".

Si bien Luis Miguel aún no comentó nada sobre esto, las palabras de Herrera son lo más cercano a una versión oficial, ya que el biógrafo contó con la aprobación del Rey Sol para narrar su vida.

Herrera incluso dejó claro que el cantante está al tanto de todo: "Si yo pude tener acceso a la versión más fiable de los hechos tengo que dar por sentado que él también. Aparte hay otra cosa que lo invita a uno a pensar que eso fue así: el hecho de que cada vez él se fuera cerrando más su personalidad y fuera poniendo un bloque de hielo entre su vida privada y su vida profesional. Yo creo que tanto él como su hermano Alejandro, son conocedores de lo que sucedió".

CLARÍN