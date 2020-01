Erika Basile lanzó una fuerte denuncia ante la Justicia. La actriz denunció penalmente a Pablo Rago por abuso sexual y luego de ratificar su denuncia presentando pruebas, el actor quedó imputado. Es por eso que, acompañada de su abogado, Alejandro Cipolla, la denunciante rompió el silencio.

La actriz se mostró enfadada con el Colectivo de Actrices Argentinas, a quien acusó de encubrir a Rago y no acompañarla en este momento. “Estoy muy angustiada por todos los cuestionamientos. Siento que mucha gente del ambiente no me cree. Temo a que se me cierren puertas de trabajo”, afirmó.

• LEER MÁS: Pablo Rago fue imputado por abuso sexual

“No me creen porque él tiene un respaldo, es uno de los motivos por el que no quería denunciarlo. Sentía que lo iban a resguardar”, agregó. “No me llamaron ni Thelma Fardin ni el Colectivo de Actrices. Serán amigas de Pablo. Lo respaldan y nada más, está claro. Siento que el Colectivo de Actrices cuida a Pablo Rago”, resaltó la denunciante.

Basile también confesó que este suceso que tuvo lugar en 2015 cambió su vida. “Esto me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco. Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, sentenció.

Por último, le dejó un mensaje a Rago. “Que salga y diga que lo que estoy diciendo es mentira. Si una persona es inocente, va a salir y decir: ‘esta chica miente o está loca’. Pero supongo que no le conviene hablar”, cerró Erika Basile.