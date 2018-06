El comentario de Karina La Princesita que hizo llorar a Marina Calabró: "Me duele haberte hecho doler"

Marina Calabró se puso un tanto mal al aire en "Intrusos", América, al escuchar un reclamo de Karina La Princesita por un tema del pasado. se puso un tanto mal al aire en, al escuchar un reclamo depor un tema del pasado.





"No soy rencorosa, pero sí memoriosa. Me la pasaba llorando porque sentía que muchos fueron crueles conmigo y no entiendo el ensañamiento constante conmigo porque son amigos de las otras personas. Cuando te sentás a confirmar cosas siendo títere de quien te las cuenta... Fue despectiva conmigo y me dolió. Esperé mucho este momento", lanzó la cantante tropical.

"Tengo un carácter terrible. Estuve muy enojada con Marina, dijo en el noticiero que tenía confirmado que yo estaba embarazada y eso no era verdad. Dijo "vengo a confirmarlo", continuó y la panelista se disculpó. "Ese fue un error mío, una gran pifiada y un desmérito para mí. Tenemos fuentes, a veces confiamos, a veces no. No dije algo malo sobre vos", se defendió Calabró.





Y luego, ya mal por lo que había dicho Karina, Marina se quebró:"Te juro, lejos de mí hacer doler, no es que me siento acá a lastimar gente. Tal vez no me puedo defender porque pasó hace ocho años y no me acuerdo. Me duele haberte hecho doler. Yo no me siento acá a joderle la vida a alguien. Quizá se podría haber enmendado tu dolor".



