El contraataque del Chino Maradona a Diego: "Le voy a iniciar acciones legales a la mujer"

Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona, emitió una carta documento dirigida al Chino por calumnias e injurias. , abogado de, emitió una carta documento dirigida alpor calumnias e injurias.





El sobrino del Diez está haciendo una obra en Mar del Plata ("Soñadores, historias de vida") donde habla, entre otros temas, de su vínculo con el astro del fútbol.

El portal PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con El Chino quien explicó cómo le cayó esta noticia.



"No me llegó nada todavía. No sé a qué se refiere. Estaría bueno que vean la obra y después se fijen en qué o quién me puede hacer una demanda. Pero bueno, siempre es lo mismo, parece que ahora todo se resuelve vía legal".





"Le voy a iniciar acciones legales a la mujer de él (Rocío Oliva) por llamarme golpeador en su cuenta de Instagram". En tanto, adelantó en exclusiva:





Se viene un nuevo capítulo dela interna familiar.