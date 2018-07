El contundente mensaje de Wanda Nara: "Hablar de mí, es muy fácil. Ser yo es lo difícil"

Wanda Nara realizó un descargo en Instagram y arrojó: "Hablar de mí , es muy fácil. Ser yo es lo difícil". Tras las constantes críticas que recibió de la gente, la prensa y algunos colegas,realizó un descargo eny arrojó:





El posteo cosechó más de 80 mil likes en una hora, y un abanico de comentarios positivos y negativos.





Luego de la oleada de conflictos que vivió en el país, la mujer de Mauro Icardi se quedó pensando sobre lo sucedido y publicó una serie de fotos y videos en las cuales se mostró muy sexy para los seguidores y lanzó polémicas frases.





La polémica se desató con la difusión de sus fotos en la playa con el delantero del Inter. Ese episodio trajo tela para cortar y el escándalo continúa.





En un primer momento, Wanda salió a desmentirlo de forma contundente y sostuvo que quisieron perjudicarla. "La celulitis no me molesta para nada. Además, es lógico que después de varios embarazos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme. Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos; existen un millón de tratamientos para solucionarlo", afirmó.