El descargo del ex de Morena Rial: "Soy heterosexual y no me molesta que..."

Morena Rial y Martin Casar dieron por terminada su relación hace al menos dos meses. Después de un año de amor, la pasión se acabó de forma abrupta. Si bien no se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura, esta vez se encendieron todas las alarmas al trascender algunas imágenes del joven cordobés junto a otro hombre.

El ex de More fue visto junto a un ¿amigo? en uno de los boliches más famoso de Villa Carlos Paz, Keops. Las placas documentaron al joven jugador de fútbol disfrutando de la noche cordobesa junto a Nano Ge, un diseñador local.

Según el círculo cercano de ambos, los chicos se conocen hace un tiempo y últimamente comparten varios momentos juntos. Además, sostienen que entre ellos existiría más que una simple amistad.

Este portal mostró ayer las imágenes exclusivas donde se ve a los chicos muy divertidos, manteniendo una conversación muy cercana en el vip de la disco. Con tragos en mano y sonrisas cómplices quedó en evidencia la buena onda que hay entre ellos.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Nano Ge señaló: "Es un lindo hombre, fortachón, robusto... Parece un osito cariñoso y fue muy buena onda esa noche en el boliche. Pasamos un buen momento. Para mí no es gay, pero existe la heteroflexibilidad y lo relaciono a los futbolistas. Estamos en el 2018, muchos buscan estar con alguien que es gay. Siguen siendo heteros pero buscan prácticas más por el lado de la homosexualidad. Yo no juzgo a nadie, pero Martín me parece un chico muy atractivo y claramente vio algo interesante en mi".

Por su parte, Casar expresó a este medio: "Tengo pruebas para demostrar lo contrario. Fue todo armado". Y desde su cuenta de Instagram, añadió: "Quiero aclarar los rumores que se divulgan sobre mí en las páginas de chimentos. Hablo sobre la foto intencionada en Keops, en la cual figuro en la presencia de Nano Ge (diseñador). Es indispensable y necesario aclarar que los dichos hacia mi persona son falsos, puras mentiras. La relación que tengo con él no llega a ser amistad.Basta de querer inventarme cosas con las cuales no tengo nada que ver, yo soy heterosexual".

"No me gustan los puterios y mucho menos cuando los inventan. Así como me inventaron miles de cosas, tiempo atrás. Me considero una buena persona que actuó siempre de buena fe y firme a los principios que me inculcó mi familia", finalizó Martín.