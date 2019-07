El descargo de Rial por el llanto de Morena en el programa de Iúdica

Jorge Rial estalló ayer de bronca contra Mariano Iúdica porque en el cierre del programa "Involucrados" que precede a "Intrusos" apareció en un móvil Morena Rial y lloró al hablar de la situación que atraviesa.

Al inicio de su programa, Rial realizó un duro descargo y entre otras cosas dijo: "Que lo hagan en otro lado entiendo, porque es competencia pero acá es como llegar a tu casa y te caguen a piedrazos".

Además, el periodista destacó la falta de consideración que tuvieron los productores del programa conducido por Iúdica al no avisarle que Morena iba a salir al aire.

"No tienen la delicadeza de decirte 'che, mirá vamos a hacer esto'. A mí no me importa quién es el responsable de todo esto pero un poco de consideración hacia un compañero, hacia lo que está pasando la familia de un compañero. La verdad, no lo entiendo", expresó Rial.

Y completó: "Me la ponen a mi hija llorando, menos cinco, a punto de que arranque mi programa. ¿Y qué pensaban que iba a hablar de otra cosa? Siempre pongo la jeta en todo".

El propio Iúdica explicó luego que se comunicó inmediatamente con su colega para "pedirle disculpas" tras escucharlo al aire.

Y reconoció: "Yo me hubiese enojado igual que él porque también soy papá. A Jorge lo conozco desde hace años y los quiero mucho tanto a él como a Morena y a Romina (Pereiro), su mujer".

Ayer Morena lloró ante las cámaras al ser entrevistada en la puerta de Tribunales junto a su abogado, el doctor Alejandro Cipolla.

Morena se encontraba en ese lugar para presentarse en la Oficina de Violencia Doméstica con el objetivo de pedir una ampliación perimetral para Facundo Ambrosioni, su exnovio y padre de su hijo recién nacido, Francesco Benicio.

Morena denunció la semana pasada a quien fuera su pareja hasta hace pocos días por violencia de género. Entonces, la Justicia le otorgó un botón antipánico y una restricción perimetral que le impedía a Ambrosioni acercarse su casa.

Sin embargo, el joven podía seguir teniendo contacto con su hijo, situación que este miércoles ella quiso revertir al pedir una ampliación perimetral para el bebé.